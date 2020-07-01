Erzurum'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Erzurum İspir ile Rize İkizdere arasındaki Çamlık köyü Çığ Tünel mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Rize'ye giden Beyzanur Akdemir'in kullandığı 25 ABC 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoldan geçenler de araçlarını durdurup, inerek, ekiplere yardım etti. Sağlık ekibi, kazada İhsan Akdemir'in yaşamını yitirdiğini, eşi Esra, kızı Beyzanur ve oğlu Mehmet Akdemir'in de yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden Esra Akdemir'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan kazadan bir süre önce İhsan Akdemir'in, kendi kullandığı otomobili kızı Beyzanur Akdemir'e devam etmesi için bıraktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.