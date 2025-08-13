×
Erzurum'da otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 13:30

Erzurum'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarptıktan sonra takla attı.

Otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü ile beraberindeki Gülseda Onay (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Akura da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

