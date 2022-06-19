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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

#Erzurum#Oltu#Kaza
Erzurumda otomobil şarampole devrildi 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Başaklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Ardahan'ın Göle ilçesine giden Şahmettin Ziyaoğlu'nun (57) kullandığı 34 PL 9571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişiden kimlikleri belirlenemeyen 2'si hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şahmettin Ziyaoğlu ile Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'a Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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#Erzurum#Oltu#Kaza

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