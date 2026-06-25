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Erzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Trafik Kazası#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 09:51

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.

Erzurumda otomobil kamyonete çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzurum#Trafik Kazası#Soruşturma

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