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Erzurum'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 kişi yaralandı

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#Erzurum#Trafik Kazası#Kamyonet
Erzurumda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:25

Erzurum'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum'a seyreden Şener Sadıkoğlulları (37) idaresindeki 34 EZF 748 plakalı otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen İsmail Erdem (20) yönetimindeki 46 KZ 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücü Sadıkoğulları ile yanındaki akrabaları Peri, Muhammet Enes, Sadık Ali, Barış, Hakan ve Nefes Sadıkoğulları ile kamyonette bulunan Zeynep Erdem, Asuman Suna, Sinan ve İsmail Ayyalkı yaralandı.

12 yaralı, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzurum#Trafik Kazası#Kamyonet

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