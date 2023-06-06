Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Oltu ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nden Artvin'e ulaşımı sağlayan stabilize yolda meydana geldi. Kayaaltı Mahallesi'nde yaşayan amca çocukları Ahmet ve Veysel Gözütok, Artvin'in Borçka ilçesine hızar motoru tamirine gitmek üzere yola çıktı. Ahmet Gözütok'un kullandığı 25 NC 964 plakalı otomobil, Artvin yoluna bağlantıyı sağlayan yolun yağmur sebebiyle çamurlaşması nedeniyle kayarak Anzav Deresi'ne yuvarlandı. 25 metre yükseklikten dereye ters düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Gözütok olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kurtulan Veysel Gözütok, araçtan çıkarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Elmadüzü Mahallesi'ne ulaşıp yardım istedi.

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Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu itfaiye ekipleri, araç içerisinde hayatını kaybeden sürücüyü çıkararak Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayı yaralı atlatan Veysel Gözütok, Oltu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

YOL İÇİN 10 DİLEKÇE VERDİM

Kaza sonrası olay yerine gelen Kayaaltı ve Elmadüzü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yıllardan beri yolun iyileştirilmemesinden şikayetçi oldu. Elmadüzü Mahallesi Muhtarı Mevlüt Akşam, stabilize yolun iyileştirilmesi için 10 ayrı dilekçe verdiğini söyledi. Bugüne kadar yol sorunuyla ilgilenilmediğini ifade eden muhtar Mevlüt Akşam, "Yıllardan beri yolun yapılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz dilekçeler cevapsız kaldı" dedi.