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Erzurum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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#Erzurum#Trafik Kazası#Oltu
Erzurumda otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 13:32

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nden Artvin'in Borçka ilçesine giden amca çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, çamurlu yolda kayarak Anzav Deresi'ne yuvarlandı. Kazada Ahmet Gözütok (74) hayatını kaybederken, Veysel Gözütok (67) yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Oltu ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nden Artvin'e ulaşımı sağlayan stabilize yolda meydana geldi. Kayaaltı Mahallesi'nde yaşayan amca çocukları Ahmet ve Veysel Gözütok, Artvin'in Borçka ilçesine hızar motoru tamirine gitmek üzere yola çıktı. Ahmet Gözütok'un kullandığı 25 NC 964 plakalı otomobil, Artvin yoluna bağlantıyı sağlayan yolun yağmur sebebiyle çamurlaşması nedeniyle kayarak Anzav Deresi'ne yuvarlandı. 25 metre yükseklikten dereye ters düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Gözütok olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kurtulan Veysel Gözütok, araçtan çıkarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Elmadüzü Mahallesi'ne ulaşıp yardım istedi.

Erzurumda otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu itfaiye ekipleri, araç içerisinde hayatını kaybeden sürücüyü çıkararak Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayı yaralı atlatan Veysel Gözütok, Oltu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

YOL İÇİN 10 DİLEKÇE VERDİM

Kaza sonrası olay yerine gelen Kayaaltı ve Elmadüzü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yıllardan beri yolun iyileştirilmemesinden şikayetçi oldu. Elmadüzü Mahallesi Muhtarı Mevlüt Akşam, stabilize yolun iyileştirilmesi için 10 ayrı dilekçe verdiğini söyledi. Bugüne kadar yol sorunuyla ilgilenilmediğini ifade eden muhtar Mevlüt Akşam, "Yıllardan beri yolun yapılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz dilekçeler cevapsız kaldı" dedi.

Erzurumda otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

 

 

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#Erzurum#Trafik Kazası#Oltu

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