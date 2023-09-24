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Erzurum'dan acı haber! Otobüs şarampole devrildi: 3 ölü, 21 yaralı

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#Erzurum#Otobüs Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 11:21

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesinin Haydarlı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kanberoğlu turizme ait Salih Karademir’in kontrolünü yitirdiği 61 S 2161 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak, sıkışan yolcuları kurtardı.

Erzurumdan acı haber Otobüs şarampole devrildi: 3 ölü, 21 yaralı

Kazada Turan Çağrıboğa olay yerinde, Nezahat Bayram ve Nejlem Veliyeva da kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma Kaza ile ilgili soruştuma başlattı. 

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Erzurumdan acı haber Otobüs şarampole devrildi: 3 ölü, 21 yaralı

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#Erzurum#Otobüs Kazası#Kaza

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