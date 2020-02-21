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ERZURUM (İHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Erzurum’da operasyon: 17 polis memuru gözaltına alındı

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Erzurum’da operasyon: 17 polis memuru gözaltına alındı
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FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili 17 polis memuru gözaltına alındı.

2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklerle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 17 polis memuru gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından; 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheli 17 kişi bugün Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi.

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