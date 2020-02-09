Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Ezurum'da okullar tatil mi?

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'deki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitimin 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

O İLÇELER DE TATİL OLDU

Erzurum merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi. Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya ilçelerinde tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.