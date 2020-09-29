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ERZURUM (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Erzurum’da korona virüs bir can daha aldı

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Erzurum’da korona virüs bir can daha aldı
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Erzurum’un İspir ilçesinde Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 54 yaşındaki Fatma Bayındır hayatını kaybetti.

İspir ilçesi Ardıçlı Mahallesinde komşuları ile hamur işi yapan 54 yaşındaki Fatma Bayındır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının üzerine Bayındır, tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı bulunan Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayındır’ın cenazesi bugün Ardıçlı Mahallesi'nde defnedildi.

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