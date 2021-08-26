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Gündem
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Erzurum'da korkutan yangın! 6 ev alevlere teslim

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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Ekipler, 6 evde devam eden yangına müdahale ediyor.

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  • Erzurumda yangın 6 ev alevlere teslim
  • Erzurumda yangın 6 ev alevlere teslim
  • Erzurumda yangın 6 ev alevlere teslim
  • Erzurumda yangın 6 ev alevlere teslim
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bitişikteki 5 eve daha sıçradı. İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sokaklarının dar olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerine köylüler de destek verdi. Bazı ev sahipleri yanan evlerindeki eşyalarını kurtarma çalıştı. Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Erzurumda korkutan yangın 6 ev alevlere teslim

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığı yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Erzurumda korkutan yangın 6 ev alevlere teslim

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