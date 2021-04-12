Erzurum'da korkunç olay! Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü

İddiaya göre, Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç'ye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç'nin burada tedavisine başlandı.

Ö.Ç'nin sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.









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