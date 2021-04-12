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GeriGündem Erzurum'da korkunç olay! Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü
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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Erzurum'da korkunç olay! Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü

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Erzurum'un Oltu ilçesinde kaldırımda yürürken sırtından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Sırtındaki bıçakla hastaneye giden Ö.Ç'nin sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç'ye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç'nin burada tedavisine başlandı.

Ö.Ç'nin sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Erzurumda korkunç olay Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı, sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü



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