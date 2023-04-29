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Erzurum'da korkunç olay: 13 yaşında katil oldu

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#Cinayet#Erzurum#Mazlum Çelik
Erzurumda korkunç olay: 13 yaşında katil oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 10:49

Erzurum'da 13 yaşındaki M.A.Y.Ç., geçen yıl pompalı tüfekle ağabeyi Mazlum Çelik'i bacaklarından vuran Mustafa Dalga'yı (20), 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Dalga, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilirken M.A.Y.Ç., gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, yaralama suçundan 8 kaydı bulunan Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga’nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#Cinayet#Erzurum#Mazlum Çelik

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