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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Erzurum'da korkunç kaza!

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Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra iki parçaya ayrıldı. Kazada 5 kişi yaralandı. D.Ç. ile Z.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Erzurum-Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aşkale'den Erzurum'a giden ve trafik polisi olduğu belirtilen Ü.Ç. yönetimindeki 48 DM 612 plakalı otomobil, Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında kara yoluna çıkan B.K. idaresinde 25 DC 274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Erzurumda korkunç kaza

20 metre sürüklenen ve iki par ça olan B.K. idaresindeki araçta, sürücü ile yanındaki D.Ç., Z.P. ve S.T. yaralandı. D.Ç. ile Z.P.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Erzurumda korkunç kaza

Trafik polisi Ü.Ç. de kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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