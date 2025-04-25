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Erzurum'da korku dolu anlar! Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

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#Erzurum#Palandöken#Evi Yakmak
Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 09:44

Erzurum'un Palandöken ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olan ve ev hapsinde bulunan Zafer A. (53), duruşmadan 1 gün önce oturdukları evi ateşe verdi. Yangın itfaiyeyi müdahalesi ile söndürülürken, eşine "Evi yaktım" diyerek mesaj atan şüpheli yakalandı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 56'ncı Sokak'taki 6 katlı binada meydana geldi. Bodrum katındaki daireden yoğun duman yükselince bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, bir kadının "Yetimleri içeride kaldı. Onları kurtarın" dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi.

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

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43 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangını eşi ile boşanma davası olan Zafer A.'nın çıkardığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit, 'Hakaret ve 'Uyuşturucu kullanmak'tan gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapisteki Zafer A.'nın eşi dışarıda olduğu sırada evi ateş verip, ardından 'Evi yaktım' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

Evi ateşe verdikten sonra kamyoneti ile kaçmaya çalışan Zafer A., olay yerine 500 metre mesafedeki Harput Dere Caddesi'nde elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A. eşinden şikayetçi olurken, çiftin bugün duruşması olduğu öğrenildi. Ayşe A.'nın 32 yıldır evli oldukları, çiftin 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

Erzurumda korku dolu anlar Boşanma davasından 1 gün önce evi ateşe verdi

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#Erzurum#Palandöken#Evi Yakmak

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