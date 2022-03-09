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Erzurum'da kar yağışı yüzünden yollar kapandı, törenler iptal edildi

#Erzurum#Çat#Kar Yağışı
Erzurumda kar yağışı yüzünden yollar kapandı, törenler iptal edildi

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Çat ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenleri de iptal edildi.

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Erzurum'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karı temizlemek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, ekipler de park ve bahçelerde çalışma yaptı.

Erzurumda kar yağışı yüzünden yollar kapandı, törenler iptal edildi

Kar yağışı nedeniyle Çat ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenleri de iptal edildi. Törenler başka bir tarihe ertelenirken, Kaymakam Mustafa Karali ile Belediye Başkanı Melik Yaşar sadece Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ayrıca 82 köy yolunun da kar nedeniyle yeniden ulaşıma kapandığı, ekiplerin de harekete geçtiği bildirildi.

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Erzurumda kar yağışı yüzünden yollar kapandı, törenler iptal edildi

Erzurum'a 161 kilometre uzaklıkta 1327 rakımdaki Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ise 'ilkbaharın müjdecisi' sayılan menekşe ile kardelenler açmaya başladı. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Karadeniz iklimi özellikle taşıyan Erzurumun ilçesinde mor menekşeler çiçek açmış. Kızılcıklar, çiçek açmaya dönmüş durumda" dedi.

Erzurumda kar yağışı yüzünden yollar kapandı, törenler iptal edildi

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#Erzurum#Çat#Kar Yağışı

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