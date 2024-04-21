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Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Erzurum#Kaza#Kamyonet
Erzurumda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 22:01

Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Mevlüt D. yönetimindeki 16 AIF 158 plakalı kamyonet, Ahmet T. yönetimindeki 06 EU 6156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü. Otomobilde bulunan Zeynep Sare T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Taş, yolcular Nazire A., Esma Merve T., Kerem Ali T., Zeynep Sare T. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt D. ve yanındaki Müslime D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Erzurum#Kaza#Kamyonet

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