Erzurum'da kahreden olay! Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Palandöken#Ülkühan Atmaca
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 17:59

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 3’üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken dengesini kaybedip düşen öğretmen Ülkühan Atmaca (45) hayatını kaybetti.

Olay, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’ndaki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, 3’üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken dengesini kaybedip düştü.

Olayı gören kızının yardımına koştuğu öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ülkühan Atmaca’nın düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ülkühan öğretmenin ölüm haberi, hastane önünde bekleyen yakınları ve meslektaşlarını gözyaşlarına boğdu.

