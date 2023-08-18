×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'da kahreden olay: 2 çocuk boğuldu, 1 çocuk hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Hınıs#Boğulma
Erzurumda kahreden olay: 2 çocuk boğuldu, 1 çocuk hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 17:45

Erzurum'un Hınıs ilçesinde dibi bataklık olan hayvan sulama göletine giren iki kız çocuğu boğuldu, bir kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden çocukların aileleri gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

 

Erzurum'un Hınıs ilçesinin kırsal Akbayır Mahallesi’nde dibi bataklık olan hayvan sulama göletine giden 7 çocuktan 3’ü, boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer çocuklar, mahalleye giderek ailelerine haber verdi. Kısa sürede gölete gelen aileler, 9 yaşındaki E.C. adlı kızı kurtardı.

Mahalleli suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) de cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden çocukların aileleri gölet başında ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.

Hınıs Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.C., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Elif Berfin Demir ile Serayi Çelik'in cenazeleri otopsi için Hınıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Hınıs#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!