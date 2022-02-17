Erzurum'da kaçak silah tamirhanesine baskın

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat günü Kazım Karabekir Mahallesinde kaçak silah ticareti ile silahların bakım ve tamiratının yapıldığı bir iş yerine baskın yaptı. 2 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma, yaptığı aramada 5 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 7,65 milimetre çapında tabanca, 3 adet markasız ve ruhsatsız seri numarası olmayan av tüfeği, 10 adet 9 milimetre çapında tabanca namlusu, 6 adet seri numarasız tabanca üst kapak takımı, 6 adet tabanca kabza ve gövdesi, 58 adet seri numarasız tabanca şarjörü ele geçirdi.

Aramada ayrıca 1 adet freze makinesi, 2 adet matkap, 1 adet taşlama makinesi ile silah tamir, bakım ve yapımında kullanılan 154 adet iğne, 201 adet yay, 36 adet icra mili, 23 adet tetik, 78 adet pim bulundu. Suçüstü yakalanan 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.