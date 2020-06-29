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ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Erzurum'da kaçak kazıya 1 tutuklama

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Erzurum'da kaçak kazıya 1 tutuklama
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ERZURUM'da izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tortum ilçesinde izinsiz define arayan 4 şüpheliye yönelik 25 Haziran günü operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 1 define arama dedektörü, 1 dedektör adaptörü, 10 metal define arama çubuğu, 4 tarihi obje, 4 altın sikke, 10 gümüş sikke, 2 Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 19 av tüfeği fişeği bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden İ.E. '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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