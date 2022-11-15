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Erzurum'da iten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı

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#Erzurum#Polis#Şiddet
Erzurumda iten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 16:18

Erzurum’da A.Y isimli şahıs işten ayrıldığı su firmasında alacak verecek meselesi nedeniyle 2 çalışanı bıçakla saldırarak yaraladı.

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Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde bulunan 5’nci keresteciler sokağında gerçekleşen olayda, A.Y, alacağı para olması nedeniyle işten ayrıldığı su firmasına geldi. Daha sonra henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı A.Y ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu A.Y elindeki bıçak ile Z.A ve S.B isimli şahıslara saldırdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi.

Bıçak darbelerinden hafif şekilde yaralanan Z.A ve S.B ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Erzurumda iten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı

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#Erzurum#Polis#Şiddet

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