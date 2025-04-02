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Erzurum'da işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

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#Erzurum#Oltu#Trafik Kazası
Erzurumda işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 13:08

Erzurum'un Oltu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün toprak yığınına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar köyü mevkisinde meydana geldi. Oltu'daki bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.Ş. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Doğan Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Kızıler'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Erzurum#Oltu#Trafik Kazası

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