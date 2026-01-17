×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'da iş yerinde patlama: 2 can kaybı, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#İş Yeri#Patlama
Erzurumda iş yerinde patlama: 2 can kaybı, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 15:58

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Ekipler, içeride mahsur kalan 8 kişiyi kurtarıp, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınanlardan 2'si hayatını kaybetti. Olay yerine gelip, bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşanan işyerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde kalanlar olduğu bilgisi üzerine ekipler, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek içeriden çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Yangına; Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlarla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Haberin Devamı

Olay yerine gelerek Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Saat 12.30'da yangınla ilgili haber geldi. 5 dakika içinde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Toplamda 30 yangın söndürme aracıyla beraber müdahale edilmiş durumda. İçerde 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi.. Alkolün, uyuşturucunun, kumarın yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor, içkiyi özendiriyorlar.

Gözden Kaçmasın17 yaşındaki Atlası öldüren 15 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı17 yaşındaki Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınLüks villadaki aile faciasında ölen kardeşlere acı veda Yan yana toprağa verildilerLüks villadaki aile faciasında ölen kardeşlere acı veda! Yan yana toprağa verildilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#İş Yeri#Patlama

BAKMADAN GEÇME!