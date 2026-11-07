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Erzurum'da iş yerinde korkunç olay! 'İçi boş' dediği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Cinayet#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 16:30

Erzurum'daki iş yerinde esnaf komşusu Hakkıhan G.’nin ateşlediği pompalı tüfekle yaralanan 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Emirhan Kabanlı’yı şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçi de meydana geldi. Gelinlikçi dükkanının sahibi Hakkıhan G. (43) ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı. İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G., içi boş dediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu.

Erzurumda iş yerinde korkunç olay İçi boş dediği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

Kapının önüne düşen Kabanlı’nın yardımına Hakkıhan G. ve bölgedeki diğer esnaf arkadaşları koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurumda iş yerinde korkunç olay İçi boş dediği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü
Emirhan Kabanlı (23)

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Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Erzurumda iş yerinde korkunç olay İçi boş dediği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G.’nin pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Erzurumda iş yerinde korkunç olay İçi boş dediği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

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#Erzurum#Cinayet#Silahlı Saldırı

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