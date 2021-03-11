MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum'da iş makinesi şarampole devrildi! 1 yaralı
GeriGündem Erzurum'da iş makinesi şarampole devrildi! 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Erzurum'da iş makinesi şarampole devrildi! 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum'da iş makinesi şarampole devrildi! 1 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde operatör Murat Ceylan (32), kar temizleme çalışması yaptığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Palandöken'de meydana geldi. Palandöken Dağı'nın eteklerinden geçen kara yolunda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Murat Ceylan, şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Çevredekilerin iş makinesinden çıkardığı operatör Ceylan, kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İş makinesi ise vinç ve kepçe ile kaldırıldı. 

Erzurumda iş makinesi şarampole devrildi 1 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi