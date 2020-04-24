Erzurum'da iftar saati kaçta? Erzurum iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi ve iftar vakti
Erzurum'da iftara ne kadar kaldı? sorusu, Ramazan'ın ilk gününde oruçlarını açmayı bekleyen Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum 2020 İmsakiye bilgilerine göre Erzurum iftar saatini bekleyen Müslümanlar iftar hazırlıklarına bu bilgilere göre yön verecek. Peki, Erzurum'da iftar saati kaçta olacak? İşte, 2020 Erzurum iftar saati ve Erzurum 2020 imsakiye bilgileri...
Ramazan ayının ilk iftarı için Erzurum iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Erzurum Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, Diyanet Erzurum iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri...
ERZURUM'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Erzurum'da ilk iftar saati 19:09'da olacak. Erzurum yatsı ezanı ise 20:36'da okunacak.
ERZURUM İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|24 Nisan 2020 Cuma
|03:44
|05:17
|12:18
|16:05
|19:09
|20:36
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|03:42
|05:16
|12:18
|16:05
|19:10
|20:37
|26 Nisan 2020 Pazar
|03:40
|05:14
|12:18
|16:05
|19:11
|20:39
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|03:39
|05:13
|12:18
|16:05
|19:12
|20:40
|28 Nisan 2020 Salı
|03:37
|05:12
|12:17
|16:06
|19:13
|20:41
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|03:35
|05:11
|12:17
|16:06
|19:14
|20:43
|30 Nisan 2020 Perşembe
|03:33
|05:09
|12:17
|16:06
|19:15
|20:44
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