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Haber Giriş: 24.04.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Erzurum'da iftar saati kaçta? Erzurum iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi ve iftar vakti

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Erzurum'da iftar saati kaçta? Erzurum iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi ve iftar vakti
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Erzurum'da iftara ne kadar kaldı? sorusu, Ramazan'ın ilk gününde oruçlarını açmayı bekleyen Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Erzurum 2020 İmsakiye bilgilerine göre Erzurum iftar saatini bekleyen Müslümanlar iftar hazırlıklarına bu bilgilere göre yön verecek. Peki, Erzurum'da iftar saati kaçta olacak? İşte, 2020 Erzurum iftar saati ve Erzurum 2020 imsakiye bilgileri...

Ramazan ayının ilk iftarı için Erzurum iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Erzurum Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, Diyanet Erzurum iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri...

ERZURUM'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Erzurum'da ilk iftar saati 19:09'da olacak. Erzurum yatsı ezanı ise 20:36'da okunacak.

ERZURUM İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

 

Erzurum İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
24 Nisan 2020 Cuma03:4405:1712:1816:0519:0920:36
25 Nisan 2020 Cumartesi03:4205:1612:1816:0519:1020:37
26 Nisan 2020 Pazar03:4005:1412:1816:0519:1120:39
27 Nisan 2020 Pazartesi03:3905:1312:1816:0519:1220:40
28 Nisan 2020 Salı03:3705:1212:1716:0619:1320:41
29 Nisan 2020 Çarşamba03:3505:1112:1716:0619:1420:43
30 Nisan 2020 Perşembe03:3305:0912:1716:0619:1520:44

 

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