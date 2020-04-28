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Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Erzurum'da iftar saat kaçta? 2020 ramazan imsakiyesi.. Erzurum iftar ve sahur vakitleri

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Erzurum'da iftar saat kaçta? 2020 ramazan imsakiyesi.. Erzurum iftar ve sahur vakitleri
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Erzurum'da iftara ne kadar kaldı ve Erzurum'da iftar saat kaçta? sorusu, Ramazan'ın 5. gününde oruçlarını açmayı bekleyen vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Erzurum 2020 İmsakiye bilgilerine göre Erzurum iftar saatini bekleyen Müslümanlar iftar hazırlıklarına bu bilgilere göre yön verecek. Peki, Erzurum'da iftar saati kaçta olacak? İşte, 2020 Erzurum iftar saati ve Erzurum 2020 imsakiye bilgileri...

Ramazan ayının gelmesi ile beraber, Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar Erzurum'da iftar saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırmaya başladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, iftar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Erzurum'da iftar ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, Erzurum iftar ve sahur vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi..

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden il il 2020 imsakiye vakitlerini yayınladı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar da ramazan ayında kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyorlar. Erzurum'da iftar kaçta yapılacak? İftar saatine yaklaşıldıkça Erzurum iftar saatleri sorusuna internette yanıt aramaya başladı. İşte, Erzurum iftar ve sahur saatleri

ERZURUM 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:4405:1712:1816:0519:0920:36*
225.04.202003:4205:1612:1816:0519:1020:37
326.04.202003:4005:1412:1816:0519:1120:39
427.04.202003:3905:1312:1816:0519:1220:40
528.04.202003:3705:1212:1716:0619:1320:41
629.04.202003:3505:1112:1716:0619:1420:43
730.04.202003:3305:0912:1716:0619:1520:44
801.05.202003:3205:0812:1716:0619:1620:46
902.05.202003:3005:0712:1716:0719:1720:47
1003.05.202003:2805:0612:1716:0719:1820:49
1104.05.202003:2705:0412:1716:0719:1920:50
1205.05.202003:2505:0312:1716:0719:2020:51
1306.05.202003:2305:0212:1716:0819:2120:53
1407.05.202003:2205:0112:1616:0819:2220:54
1508.05.202003:2005:0012:1616:0819:2320:56
1609.05.202003:1904:5912:1616:0819:2420:57
1710.05.202003:1704:5812:1616:0919:2520:59
1811.05.202003:1504:5712:1616:0919:2621:00
1912.05.202003:1404:5612:1616:0919:2721:01
2013.05.202003:1204:5512:1616:0919:2821:03
2114.05.202003:1104:5412:1616:1019:2921:04
2215.05.202003:1004:5312:1616:1019:3021:06
2316.05.202003:0804:5212:1616:1019:3121:07
2417.05.202003:0704:5112:1616:1019:3221:08
2518.05.202003:0504:5012:1616:1119:3321:10
2619.05.202003:0404:4912:1616:1119:3321:11**
2720.05.202003:0304:4912:1616:1119:3421:13
2821.05.202003:0104:4812:1716:1119:3521:14
2922.05.202003:0004:4712:1716:1219:3621:15
3023.05.202002:5904:4612:1716:1219:3721:17***
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