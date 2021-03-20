Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu

Erzurum'da normalleşme adımlarının atılmasının ardından kadınlar, kendilerine vakit ayırmak ve stres atmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Kadınlar, en çok karantina döneminde alınan kiloları kısa sürede verebilmek için bölgesel incelme uygulamasına ilgi gösterdi. Lazer epilasyon, cilt bakımı ve kalıcı makyaj uygulamaları da ilgi gören işlemler arasında yer aldı. Yoğunluğun artmasıyla sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden hizmet verilen güzellik merkezinde, talebin karşılanması için 3'üncü şubesinin açılış hazırlığı başladı.



Erkeklerin de kadınlar kadar bakıma önem verdiklerini söyleyen güzellik uzmanı Bahar Yıldız, "Pandemi döneminin başlangıcında Türkiye genelinde 50 günlük kapanma söz konusu oldu. Bu sürede zorluk çektik. Açıldıktan sonra anormal yoğunlukla devam ettik. Mesafeli olarak müşteri alımları, seans hizmetleri başladı. Normalleşme adımları atılmaya başladığından beri yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Ciddi anlamda talep var. Daha fazla personel çalıştırmaya ve daha fazla cihazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Mekan olarak yeterli olamamaya başladık. Bu yüzden 3'üncü şubeyi açmaya karar verdik" diye konuştu.







'STRES ATIYORLAR'



Güzellik merkezinde alınan tedbirlerden bahsederek, kadınların pandemi döneminde stres atmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi:



"Müşterilerimizi HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünden sonra içeri alıyoruz. Seans saatine göre, tek tek almaya gayret ediyoruz. Sadece kadınların değil erkeklerin de ilgisi çok yüksek. Şu an lazer epilasyonda yoğunluk söz konusu ama kalıcı makyaj, bölgesel incelme, cilt bakımı da ciddi anlamda talep gören uygulamalardan. Bu dönemde evde alınan kilolar verilmeye çalışılıyor. İnsanlar pandemi döneminde çok stres yaşadı. Onlar için buraya gelmek terapi aslında. Belki alınan kilolar belki yaşanılan stres. Burası kadınları rahatlatmak için de var olan bir merkez. Geldikleri zaman farklı insanlarla sohbet etmek, yeni kişiler tanımak onların da ilgisini çekiyor. Çok mutlu hissediyorlar."



Pandemi sürecinde evde çok sıkıldıklarını söyleyen Dilşah Türken ise "Gerçekten çok zorlu süreçti. Evde çok sıkıldık. Esneklik sağlanınca kendimi direkt güzellik salonuna attım. Normalleşme adımlarının atılması çok iyi oldu. O sürece tekrar girmemek için çok dikkat ediyoruz. Şu an mutluyuz, umarım hep böyle devam eder" dedi.

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