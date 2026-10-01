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Erzurum'da film gibi operasyon: Çatıya kaçan firari için itfaiyeden "çekyatlı" önlem

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#Erzurum Operasyonu#Polis Takibi#Firari Yakalandı
Erzurumda film gibi operasyon: Çatıya kaçan firari için itfaiyeden çekyatlı önlem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:39

Erzurum’da hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., polisleri görünce kaçtığı 4 katlı binanın çatısında 1 saatlik ikna çabasının ardından yakalandı. Ekiplerin dar merdiven boşluğunda hava yastığı açamaması üzerine itfaiye merdivenlere çekyat taşıyarak önlem aldı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Polis, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan B.A.'yı Lalapaşa Mahallesi'nde gördü. Ekipleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı.

Erzurumda film gibi operasyon: Çatıya kaçan firari için itfaiyeden çekyatlı önlem

Polisin takip ettiği B.A., 1’inci Sümbül Sokak’taki 4 katlı binanın çatısına çıktı. Şüpheli, adrese gelip inmesi için kendisine seslenen arkadaşına, "Oğlum bağırma, çoluk çocuk yatıyor" dedi.

Erzurumda film gibi operasyon: Çatıya kaçan firari için itfaiyeden çekyatlı önlem

B.A., çatıda kendisini ikna etmeye çalışan polis memurlarına da "Hepiniz çok iyi okumuşsunuz. Niye gitmiyorsunuz abi, benim gibi birini niye bekliyorsunuz" diye seslendi.

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Erzurumda film gibi operasyon: Çatıya kaçan firari için itfaiyeden çekyatlı önlem

B.A.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı hazırlayan itfaiye ekipleri, apartmana sığmayacağını anlayınca 4 kat taşıdıkları çekyatı merdiven boşluğuna kapattı. B.A., polisin 1 saat süren çabası sonucunda ikna edilip indirildi.

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#Erzurum Operasyonu#Polis Takibi#Firari Yakalandı

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