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Haber Giriş: 07.02.2020 - 01:00,Son Güncelleme:/

Erzurum’da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

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Erzurum’da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı. İçerisinde ev, ahır, samanlık, kömürlük ve odunluğun bulunduğu yaklaşık 16 yapı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır mahallesinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında içerisinde ev, ahır, odunluk, kömürlük ve samanlık bulunan 16 yapı kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken İtfaiye ekipleri ise yanan binalarda soğutma çalışmaları yapıyor.

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