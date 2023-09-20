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Erzurum’da feci kaza! Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

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#Erzurum#Horasan#Kaza
Erzurum’da feci kaza Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 00:10

Erzurum’da Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1’i ağır 14 kişi yaralandı.

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Kaza saat 20.00 sıralarında Erzurum’un Horasan ilçesindeki sanayi sitesi çıkışında meydana geldi. Iğdır-İstanbul seferini yapan Bizim Iğdır Seyahati'ne ait Abdullah Uluç yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü Horasan ilçesinin sanayi sitesi çıkışında aynı istikamette giden Eyüp Ulusoy'un kullandığı 34 YA 3221 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan bazı yolcuları AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı. Otobüsdeki Azad K. isimli yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Ulusoy da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 1’i ağır 14 kişi de Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Erzurum#Horasan#Kaza

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