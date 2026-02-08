×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'da faciadan dönüldü... 9 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Trafik Kazası#Yakutiye
Erzurumda faciadan dönüldü... 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 05:24

Erzurum’da 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı'nda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Ahmet T. idaresindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyreden Ahmet O. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Muhammet U.A.A.'nın kullandığı 06 S 0426 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurumda faciadan dönüldü... 9 kişi yaralandı

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılırken, bir itfaiye eri ise ambulansın gelmesini beklerken üşüyen kazazede kadına üzerindeki montu verdi. 3 aracın karıştığı kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U. T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö., Atilla D. yaralandı.

Haberin Devamı

Ambulansa alınan annelerinin kucağından inmek istemeyen iki küçük çocuk sağlık görevlilerince sakinleştirilmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Erzurumda faciadan dönüldü... 9 kişi yaralandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Trafik Kazası#Yakutiye

BAKMADAN GEÇME!