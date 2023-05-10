Erzurum'da eski eşi ve kızını öldüren sanık kendisini böyle savundu

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Olay, 26 Mart 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıl, emniyete gidip evde eski eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese giden ekipler, anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Ayşe İşlek'i 14, kızı Tuba Kızıl'ı da 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıl'ın cesetlerin kokmaması için üstlerine battaniye örterek, camları açık bıraktığı belirlendi.

Tutuklanan Erdal Kızıl hakkında, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' ve 'boşandığı eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erdal Kızıl, daha önce mahkemedeki savunmasında eski eşi ve kızının kendisini tehdit ettiklerini ileri sürdü. Vardiya çıkışı servis ile boşandığı eşi ve kızının yaşadığı eve gittiğini anlatan Kızıl, şu ifadeleri kullandı:

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"Hep birlikte televizyon izliyorduk. Kızım ile eşim 'sana iftira atarız, seni hapse attırırız' şekilde konuşmaya başladılar. Ben de bu söylemlerden korktum. Ayşe'nin yanından kalkarken bana 'otur bir yere gitme' dedi. Ben de kendisine hava almak istediğimi söyledim. Evin koridorunda 2-3 tur attım, belki sakinleşirler diye bekledim. Ancak bu sırada içeriden bana bağırarak 'evden çıkarsan sana iftira atarız, polisi ararız' şeklinde sözler söylediler. Bu bağırtılar üzerine ben çok sinirlendim. Artık kendime hakim olamıyordum. Yaklaşık 2 hafta önce Kurban Bayramı için satın aldığım bıçağı vestiyerin üst tarafına koyduğumu hatırladım. Bıçağı alıp Ayşe ve Tuba'nın yanına gittim. Giderken bıçağı arkamda saklıyordum. İçeri girerken elimin arkamda olduğunu gören Tuba annesine bağırarak 'Anne elinde bir şey var' dedi. Ben artık sinirlerime hakim olamadım cinnet geçirdim. Ayşe, Tuba'nın önünde duruyordu, o an kendime hakim olamayarak bıçağı ilk etapta Ayşe'ye doğru savurdum. Ayşe ilk hamleden sonra yere düştü. Tuba bunu görünce bana yalvarmaya başladı 'baba yapma' şeklinde sözler söyledi. Ben artık kontrolü kaybetmiştim. Ayşe'nin yere düşmesinden sonra Tuba'ya yöneldim. Tuba'ya kaç kez hamle yaptığımı hatırlamıyorum. Tuba da yere düştü. Tuba'ya defalarca bıçağı batırdıktan sonra tekrar eşime yöneldim. Eşime de birkaç kez hamle yaptım. Bir süre sonra ikisi de kanlar içinde hareketsiz yerde yatıyordu. Olay bittikten sonra bıçakla birlikte mutfağa geçtim. Bıçağı ve elimi yıkadım. Bıçağı lavabodaki havluya sarıp bir poşete koyduktan sonra yanıma alarak dışarı çıktım. Ağabeyimin yanına gittim ve kardeşlerimi de çağırmasını söyledim. Onlara Ayşe ve Tuba'yı öldürdüğümü, cesetlerin evde olduğunu söyledim. Kardeşlerim ağlamaya başladı ve 'yanlış yapmışsın keşke hiç geri dönmeseydin' dediler. 'Sen artık teslim ol' diye bana söylediler. Bir taksi çağırdık ve hep birlikte emniyete gittik."

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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Erdal Kızıl’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdal Kızıl'ın boşandığı eşi ve altsoya karşı kasten öldürme suçlarını işlediğinin anlaşıldığını, ayrı ayrıl olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Erdal Kızıl ise savunmasında daha önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu. Pişmanım" dedi.

Duruşma ertelendi.