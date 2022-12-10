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Erzurum'da eczanede hırsızlık: Cinsel performans artırıcı ilaçları çaldılar

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#Hırsızlık#Eczane#Erzurum
Erzurumda eczanede hırsızlık: Cinsel performans artırıcı ilaçları çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 10:15

Erzurum'da kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan cinsel performans artırıcı ilaçların da olduğu yaklaşık 10 bin liralık ürün çalan Cihangir B. ve Şahin D., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Kasım günü saat 23.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 2 kişi, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan krem, şampuan, kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçları alıp kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde olayı fark eden eczacı, durumu polise bildirdi.

32 KAMERADAN 102 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerininkinin de olduğu toplam 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen, hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları bulunan Şahin D. ile Cihangir B., 1 hafta arayla saklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı.

Erzurumda eczanede hırsızlık: Cinsel performans artırıcı ilaçları çaldılar

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4 AYRI OLAYDAN TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihangir B. ve Şahin D., 16 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 4 ayrı Hırsızlık olayından tutuklandı.

Şüphelilerin depodan yaklaşık 10 bin liralık ürün çaldığını söyleyen eczacı Ömür Alemdar, "Eczanenin hemen altında depo var. Kapıyı kırarak içeri girmişler. Krem, şampuan kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçlardan almışlar. Bunları artık kendileri mi kullanacak, arkadaşları için mi aldılar bilemiyorum. Hırsızlar depodan çıkarken alt kattaki tuvaleti de kullanmış, temizlemeden çıkmışlar" diye konuştu.

Erzurumda eczanede hırsızlık: Cinsel performans artırıcı ilaçları çaldılar

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#Hırsızlık#Eczane#Erzurum

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