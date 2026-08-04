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Erzurum'da düğün konvoyuna ceza yağdı: 540 bin TL ceza, araçlar trafikten men!

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Düğün Konvoyu#Ceza
Erzurumda düğün konvoyuna ceza yağdı: 540 bin TL ceza, araçlar trafikten men
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 09:13

Erzurum'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kapatıp havaya ateş açan gruba yönelik jandarma ekiplerinin çalışmasında, trafiği engelleyen 6 sürücüye toplam 540 bin lira para cezası kesildi, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce ilçede düğün konvoyu oluşturularak trafiğin akışının engellendiği ve tabancayla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Söz konusu çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira idari ceza kesildi.

Çalışmada ayrıca taşıma ruhsatlı tabanca, 28 fişek, seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

540 BİN TL CEZA 

İncelemelerde, düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 540 bin lira idari ceza uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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#Erzurum#Düğün Konvoyu#Ceza

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