Erzurum'da dron ile görüntülendi: 2 yavrusuyla gözlerden kayboldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 09:38

Erzurum’un Oltu ilçesinde kayalık alanda görülen bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi. Görüntülerde, ayının dronun yaklaşmasıyla yavrularını yanına alarak korumaya çalıştığı görüldü.

Oltu-Narman kara yolunun 11’inci kilometresinde, kayalık alanda görülen bozayı ve 2 yavrusu doğasever Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı tarafından dronla kayda alındı.

Görüntülerde, dronun yaklaşmasıyla yavrularını yanına alarak korumaya çalıştığı, ardından da dağın zirvesine doğru uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Yaban hayatını görüntülemeyi sevdiğini belirten Taşçı, “Bugün de beni çok mutlu eden video ve fotoğraflar çektim. Bozayı ve 2 yavrusunu görüntüleme şansı buldum” dedi.

Baharın gelişiyle birlikte doğaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan Halil İbrahim Taşçı, son yıllarda ayı popülasyonunun arttığını belirterek, “Yavrulu ayılar saldırgan olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyorum” diye konuştu. 

