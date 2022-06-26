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Erzurum'da Doktor Özge Timur'un üzücü ölümü! Komşuları fark etti

#Erzurum#Doktor#Hastane
Erzurumda Doktor Özge Timurun üzücü ölümü Komşuları fark etti

Erzurum Şehir Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgilere göre, olay Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur (41) kapıyı açmayınca şüphelenen komşuları çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Yerde Timur’un hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Timur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürülen Timur’un yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Timur’un cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi.

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#Erzurum#Doktor#Hastane

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