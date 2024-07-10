×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum’da dereye düşen Yakup Eren’in cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Yakup Eren#Hastane
Erzurum’da dereye düşen Yakup Eren’in cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 09:23

Erzurum’da sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan yirmi üç yaşındaki Yakup Eren’in cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün çobanlarla hayvanlarını otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Yanındaki çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan Eren'i arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Erzurum’da dereye düşen Yakup Eren’in cansız bedeni bulundu

İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, Yakup Eren’in bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu. Bekar olan Eren’in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Yakup Eren#Hastane

BAKMADAN GEÇME!