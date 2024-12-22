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Erzurum'da çığda hayatını kaybetmişti: Milli judocu Emre'ye son veda

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#Emre Yazgan#Palandöken#Kocaeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 13:45

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre mesafedeki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda kar altında kalıp yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan’ın (16) cenazesi, helallik alınması için Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki evine getirildi. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü. Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözden KaçmasınErzurum Palandöken Dağında çığ düştü 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybettiErzurum Palandöken Dağı'nda çığ düştü! 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, dün 21.45 uçağıyla İstanbul’a gönderildi. Emre Yazgan’ın cenazesi buradan kara yolu ile Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi.

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Erzurumda çığda hayatını kaybetmişti: Milli judocu Emreye son veda

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

Erzurumda çığda hayatını kaybetmişti: Milli judocu Emreye son veda

İKİZİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

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#Emre Yazgan#Palandöken#Kocaeli

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