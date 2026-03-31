Erzurum’da ceylan derisine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Tevrat#Erzurum İl Jandarma Komutanlığı
Erzurum’da ceylan derisine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 19:31

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında 2 kişinin bulunduğu bir aracın içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra ceylan derisine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde taşıyabileceği değerlendirilen bir araç uygulama noktasında durduruldu.

2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 132 gram bonzai ham maddesi, 41 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 82 adet sentetik ecza hap, 18 adet captagon hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Aramalarda ayrıca ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

#Erzurum#Tevrat#Erzurum İl Jandarma Komutanlığı

