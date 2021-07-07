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GeriGündem Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi enkaz altından çıkarıldı
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Gündem
Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)-
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi enkaz altından çıkarıldı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana geldi. Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi. Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı.

Erzurumda cami inşaatında çökme 3 işçi enkaz altından çıkarıldı

İşçiler Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43) ve Okan Bozo (36) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralı 3 işçi ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cami inşaatında göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Erzurumda cami inşaatında çökme 3 işçi enkaz altından çıkarıldı

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