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Erzurum’da buldukları cüzdanı polise teslim eden gençler, 78 yaşındaki kadını sevindirdi

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#Erzurum#Fatma Akkaş#Cüzdan
Erzurum’da buldukları cüzdanı polise teslim eden gençler, 78 yaşındaki kadını sevindirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:30

Erzurum'un Oltu ilçesinde, yolda içi para ve yeni satın alınmış çeyrek altın dolu bir cüzdan bulan üç genç, cüzdanı vakit kaybetmeden polis merkezine teslim etti. Kaybettiği cüzdanını karakoldan eksiksiz teslim alan 78 yaşındaki Fatma Akkaş, duyarlı davranışlarından dolayı gençlere sarılarak teşekkür etti.

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Oltulu gençler Oğuz Akyüz, Arel Efe Şen ve İsmail Aydınlık, Atatürk Caddesi'ndeki 2. Köprü üzerinde yerde ağzı açık şekilde duran bir cüzdan buldu. İçerisinde para ve değerli eşyaların bulunduğunu fark eden gençler, vakit kaybetmeden cüzdanı Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Erzurum’da buldukları cüzdanı polise teslim eden gençler, 78 yaşındaki kadını sevindirdi

Cüzdanın sahibi olduğu belirlenen Toprakkale Mahallesi sakini Fatma Akkaş (78) ise sabah saatlerinde komşusuyla birlikte alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldi. Alışverişin ardından bir kuyumcudan çeyrek altın satın alan Akkaş, altını cüzdanına koyduktan sonra dönüş yolunda cüzdanını farkında olmadan 2. Köprü üzerinde düşürdü.

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Mahallesine döndüğünde cüzdanının kaybolduğunu anlayan Fatma Akkaş, yeniden Oltu ilçe merkezine gelerek önce alışveriş yaptığı kuyumcuya uğradı. Daha sonra cüzdanın polis merkezine teslim edildiğini öğrenen Akkaş, Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanına eksiksiz şekilde kavuştu.

Erzurum’da buldukları cüzdanı polise teslim eden gençler, 78 yaşındaki kadını sevindirdi

Büyük mutluluk yaşayan Fatma Akkaş, cüzdanı bulan gençlere teşekkür ederek dualar etti. Gençlere harçlık vermek isteyen Akkaş'ın bu jesti önce gençler tarafından nazikçe geri çevrildi. Ancak ısrarı üzerine küçük Arel Efe Şen, sembolik olarak verilen 200 TL harçlığı kabul etti. Fatma Akkaş, gençlere sarılarak hayır dualarında bulundu.

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#Erzurum#Fatma Akkaş#Cüzdan

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