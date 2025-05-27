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Erzurum'da beton mikseri 8 araca çarparak devrildi

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#Erzurum#Trafik Kazası#Beton Mikseri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 12:25

Erzurum'da bir inşaata beton taşıyan mikser aracının şoförü seyir halindeyken rahatsızlandı, kontrolden çıkan mikser park halindeki 8 aracı hurdaya çevirdi. Öte yandan beton mikserinin araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi üzerinde inşaatı devam eden binaya beton taşıyan mikser bir anda kontrolden çıktı. Aracın kontrolünü kaybeden şoför S.K., yol kenarında park edilen 8 araca çarptı ve daha sonra kullandığı araç inşaatın temeline devrildi. Demir yığınına dönen araçlarda yaralı olmaması herkesi sevindirdi.

Erzurumda beton mikseri 8 araca çarparak devrildi

Çevredeki inşaatlarda çalışan işçi ve ustalara ait olan araçların bazıları adeta hurdaya döndü. Olay sonrası mikser şoförü S.K.'nın kendi imkanıyla araçtan çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erzurumda beton mikseri 8 araca çarparak devrildi

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Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye de hurdaya dönen araçlarda patlama ve yangın riskine karşı kontroller yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, araçlar olay yerinden çekicilerle kaldırıldı.

Erzurumda beton mikseri 8 araca çarparak devrildi

Öte yandan beton mikserinin araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Erzurum#Trafik Kazası#Beton Mikseri

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