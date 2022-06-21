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Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında hayatını kaybetti

#ERZURUM#Şiddet#Polis
Erzurumda belediye meclis üyesi arazi kavgasında hayatını kaybetti

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Bulut'u vuran ve aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Doğan Edebali ise hastanede tedaviye alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti. Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti.

Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor.

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#ERZURUM#Şiddet#Polis

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