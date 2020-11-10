Erzurum'da Atatürk törenle anıldı

Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokol üyeleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.



ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ



Törenin ardından Atatürk Evi Müzesi'ndeki '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi'ni gezen Vali Memiş, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 15 ilde Atatürk Fotoğrafları sergisi düzenlendi. Bunlardan biri de Erzurum. Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına 15 ilde Atatürk'ün yaşamından kesitler yer alıyor sergide. Çok önemli, çok anlamlı bir fotoğraf sergisi olmuş. 10 Kasım dolayısıyla Atatürk Evi Müzesi'nde bu sergiyi tüm vatandaşlarımıza açtık. Erzurum çok önemli bir il. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kongrede 58 gün ev sahipliği yapmış bir il. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kent diyoruz, çok önemli ve çok değerli" diye konuştu.