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Erzurum'da asfalt tesisinde patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı... Vali Çiftçi'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Pasinler#Patlama
Erzurumda asfalt tesisinde patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı... Vali Çiftçiden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 20:47

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada "İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Olay tüm yönleri ile araştırılacak" dedi.

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Pasinler'deki asfalt üretim tesisinde siloda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, patlama ile ilgili olarak olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu.

Vali Çiftçi, "Saat 16.50 sularında asfalt şantiyesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 112’ye intikal ettirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Patlamanın çıkış sebebi olarak Ankara’dan gelen 2 işçi tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda işçilerden biri savrulmak suretiyle hayatını kaybetti. Diğer işçi ise ağır yaralanmış durumda. Şu anda Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, hayati riski var. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum. Olayın tam nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada toplamda 7 kişi çalışıyor, 2 vardiya halinde. İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Patlamayı kontrol altına alalım, soruşturma neticelensin. Olay tüm yönleri ile araştırılacak" dedi.

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Erzurumda asfalt tesisinde patlama: 1 ölü, 1 ağır yaralı... Vali Çiftçiden açıklama

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#Erzurum#Pasinler#Patlama

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