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Erzurum'da arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi toprağa verildi

#ERZURUM#Kavga#Cenaze
Erzurumda arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi toprağa verildi

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı kırsal Göbekören Mahallesi'ndeki arazide çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Çat Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, bugün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında Göbekören Mahallesi'ndeki meydana geldi. Mahallenin 3-4 kilometre dışındaki mera alanına giden meclis üyesi evli ve 5 cocuk babası Haydar Bulut, burada hazineye ait arazi yüzünden Doğan, Mahmut ve Hüseyin Edebali kardeşlerle tartıştı. Merada 3 kardeş tarafından darbedilen Bulut, saldırıdan kurtulmak için üzerindeki bıçağı salladı. Bulut'un savurduğu bıçak Doğan Edebali'ye isabet etti. Yaralanan Edebali, tabancayla ateş ederek Bulut'u vurdu. Kardeşleri yaralanan ağabeyleri Doğan Edebali'yi araçla hastaneye götürürken, ağır yaralanan Haydar Bulut için Erzurum'dan ambulans helikopter havalandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapılan Bulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bulut'un adli tıpta yapılan otopsisinin ardından cenazesi yakınları tarafından Çat ilçesindeki devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mahmut ve Hüseyin Edebali kardeşlerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Erzurumda arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi toprağa verildi

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Bulut'un cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Göbekören Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından Bulut, yakınlarının gözyaşları arasında mahallenin girişindeki mezarlığa defnedildi. Bu arada jandarma köyün çevresinde, içinde ve mezarlıkta geniş güvenlik önlemi aldı.

Erzurumda arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi toprağa verildi

Öte yandan hastanede ameliyat edilen Doğan Edebali'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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#ERZURUM#Kavga#Cenaze

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