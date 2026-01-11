×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum'da ağlayan bebek alarmı! Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

Güncelleme Tarihi:

#Bebek#Erzurum#Ağlayan Bebek
Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 10:32

Erzurum'un Palandöken ilçesinde ağlama sesi duyanların ihbarı üzerine seferber olan ekipler, evde tek bırakılan Gökçe (1,5) bebeği pencereden girerek kurtardı. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan bebeğin annesine ulaşılamazken, Oltu ilçesindeki baba ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı.

Haberin Devamı

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98’inci Sokak’ta bir apartmanın 1’inci katındaki daireden bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi.

Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

PENCEREDEN EVE GİRİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcıdan alınan iznin ardından itfaiye ve polis, çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi. Evden çıkarılan ve 1,5 yaşında olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gözden KaçmasınBirçok kişinin canını yaktı: Adananın konuştuğu kadın Güney Afrikada ortaya çıktıBirçok kişinin canını yaktı: Adana'nın konuştuğu kadın Güney Afrika'da ortaya çıktıHaberi görüntüle

Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

Haberin Devamı

Sağlık ekipleri tarafından süt ve çikolata verilen, isminin Gökçe olduğu öğrenilen bebek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve apartmana yeni taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

Polis, anneyi bulmak için araştırmasını sürdürürken, Oltu’dan Erzurum’a geldiğini söyleyen baba ise ifade işlemleri için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne çağırıldı.  

Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

Erzurumda ağlayan bebek alarmı Ekipler şaşkına döndü: Evde tek başına buldular

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bebek#Erzurum#Ağlayan Bebek

BAKMADAN GEÇME!