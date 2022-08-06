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Erzurum'da acı olay! Çocuğunu kurtaran anne, nehirde akıntıya kapılarak boğuldu

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#Erzurum#Aras Nehri#Boğulma
Erzurumda acı olay Çocuğunu kurtaran anne, nehirde akıntıya kapılarak boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 17:01

Erzurum'da, Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı. JAK ve AFAD ekiplerince Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Asuman-Emrah Düztaş çifti, 4 çocuğuyla Horasan ilçesi çıkışında, Aras Nehri kenarındaki piknik alanına gitti. Burada bir süre vakit geçiren ailenin çocukları, serinlemek için suya girdi. Çocuklardan birinin batıp çıktığını fark eden Asuman Düztaş, kendisini suya attı. Çocuğunu kurtaran Düztaş, akıntıya kapılarak kayboldu.

Erzurumda acı olay Çocuğunu kurtaran anne, nehirde akıntıya kapılarak boğuldu

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Horasan itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların nehirde yaptığı aramada, Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Düztaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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#Erzurum#Aras Nehri#Boğulma

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